Juve il verdetto su Vlahovic | fuori fino a 2026 inoltrato

Una tevola pesantissima sulla Juventus: Dusan Vlahovic si ferma a lungo, l’attacco bianconero perde il suo perno in un momento cruciale della stagione. Confermati i cupi presagi che aleggiavano sin dai primi secondi successivi all'infortunio subito dal serbo nel match contro il Cagliari: gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell'infortunio, Vlahovic rientrerà a 2026 inoltrato. La diagnosi degli accertamenti JMedical parla chiaro: per il bomber si tratta di una "lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra". La Juventus, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che “ saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”, ma le prime valutazioni sui tempi non lasciano spazio all’ottimismo: lo stop dovrebbe essere di almeno due mesi, con il rischio concreto che i tempi possano dilatarsi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juve, il verdetto su Vlahovic: fuori fino a 2026 inoltrato

