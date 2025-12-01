Juve annuncio e tegola Vlahovic | Stagione compromessa

Non giungono buone notizie in casa Juventus per quello che riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic, uscito malconcio dalla partita casalinga dei bianconeri contro il Cagliari. C’è preoccupazione tra i bianconeri per quello che riguarda Vlahovic che rischia di dover restare a lungo fuori dopo l’infortunio che lo ha colpito in occasione della partita vinta dagli uomini di Spalletti contro i rossoblu. Annuncio su Vlahovic (Ansa Foto) – tvplay.it La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale per fare il punto sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Queste le parole riportate dal sito bianconero: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, annuncio e tegola Vlahovic: “Stagione compromessa”

