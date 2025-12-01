Judi Dench quasi cieca | Non riconosco più nessuno

(Adnkronos) – Judi Dench non riesce più a riconoscere i volti. La celebre attrice britannica, 90 anni, ha raccontato in un'intervista televisiva a Itv come la degenerazione maculare, diagnosticata da anni, abbia ormai compromesso quasi del tutto la sua vista. "Non vedo più. Ho. quella cosa", ha detto, riferendosi alla malattia che colpisce la visione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

