Jorginho non si trattiene! Vince la Libertadores con il Flamengo e
Ecco i festeggiamenti dell'ex Napoli e Nazionale italiana dopo la vittoria del suo Flamengo in Copa Libertadores contro il Palmeiras. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'EX - Jorginho vince la Coppa Libertadores con il suo Flamengo - Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha vinto con il suo Flamengo la Coppa Libertadores, battendo nella finale la squadra del Palmeiras. Si legge su napolimagazine.com
Il Flamengo vince la Libertadores battendo il Palmeiras 1-0 - Gol decisivo dell'ex juventino Danilo che dona ai rossoneri il quarto successo nella competizione ... Riporta msn.com
Il Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il Palmeiras - Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero ... Riporta msn.com