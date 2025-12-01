Jorginho non si trattiene! Vince la Libertadores con il Flamengo e

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco i festeggiamenti dell'ex Napoli e Nazionale italiana dopo la vittoria del suo Flamengo in Copa Libertadores contro il Palmeiras. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it





L'EX - Jorginho vince la Coppa Libertadores con il suo Flamengo - Jorginho, ex centrocampista del Napoli, ha vinto con il suo Flamengo la Coppa Libertadores, battendo nella finale la squadra del Palmeiras. Si legge su napolimagazine.com

jorginho trattiene vince libertadoresIl Flamengo vince la Libertadores battendo il Palmeiras 1-0 - Gol decisivo dell'ex juventino Danilo che dona ai rossoneri il quarto successo nella competizione ... Riporta msn.com

jorginho trattiene vince libertadoresIl Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il Palmeiras - Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero ... Riporta msn.com

