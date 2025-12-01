Johnny Depp confessa | Con Vanessa Paradis era la felicità ho solo ricordi meravigliosi

A Tokyo, durante l’inaugurazione di una sua mostra personale, Johnny Depp ha sorpreso tutti parlando apertamente della sua storia d’amore con Vanessa Paradis. L’attore statunitense ha fatto delle confidenze inaspettatamente tenere sui quattordici anni trascorsi al fianco della cantante e attrice francese, una relazione che resta tra le più celebri di Hollywood. La loro storia è iniziata nel 1998 e si è conclusa nel 2012. Insieme hanno formato una famiglia lontana dai riflettori, con due figli: Lily-Rose, nata nel maggio 1999, e Jack John Christopher, nato nel 2002. Nonostante non si siano mai sposati, la coppia ha rappresentato per oltre un decennio un modello di stabilità e discrezione nel mondo dello spettacolo, lontano dagli scandali e dall’esposizione mediatica continua. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Johnny Depp confessa: “Con Vanessa Paradis era la felicità, ho solo ricordi meravigliosi”

