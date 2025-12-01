Jocker supera batman nelle vendite e diventa il supercriminale più popolare
il successo del joker nelle pubblicazioni dc: un’impennata nelle vendite. Nel panorama dei fumetti dc, il rapporto tra Batman e Joker rappresenta uno dei pairing più iconici di sempre. Recentemente, una curiosa inversione di tendenza ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti del settore: il Joker sta guadagnando popolarità, superando in termini di vendite anche il Cavaliere Oscuro. Di seguito, vengono analizzate le ragioni di questo fenomeno e le anticipazioni sul nuovo capitolo della serie Absolute Batman. il motivo dietro il successo di Absolute Batman #15. principale fattore di vendita: la trasformazione del joker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
