Joao Felix l’ex Milan svela | La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati è sempre stato un mio desiderio
Joao Felix, l’ex rossonero svela a sorpresa: «Volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un desiderio» L’ex rossonero, talento cristallino che non ha mai pienamente rispettato le enormi aspettative di inizio carriera, ha parlato ai microfoni di Sport TV. Dopo l’addio all’Europa e l’approdo in Arabia Saudita, l’ex numero 79 del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
