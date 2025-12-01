Jingle Bells senza Gesù alla recita di Natale scoppia il caso in una scuola toscana | Censurate le tradizioni Ma la versione originale è laica

Una decisione presa per una recita di Natale ha scatenato una polemica che va ben oltre i confini di una piccola scuola toscana. All’istituto comprensivo Civinini, sezione distaccata di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto, le insegnanti di una classe quarta elementare hanno modificato il testo della canzone Din Don Dan, la versione italiana di Jingle Bells, eliminando ogni riferimento a Gesù Bambino. La frase in italiano “aspettando quei doni che regala il buon Gesù” è stata sostituita con “aspettando quei doni che regala il buon Natal”. La motivazione fornita dalle maestre riguarda il rispetto della laicità dell’istituto e la sensibilità verso i bambini di altre religioni, in una società sempre più multietnica anche nei comuni di piccole dimensioni come Magliano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Jingle Bells senza “Gesù” alla recita di Natale, scoppia il caso in una scuola toscana: “Censurate le tradizioni”. Ma la versione originale è laica

Contenuti che potrebbero interessarti

I clericali di Lega e Fratelli d’Italia si scagliano contro una scuola a Magliano in Toscana, nel grossetano, che ha deciso di far cantare una versione di Din don dan (trasposizione cristianizzata in italiano di Jingle Bells) senza riferimenti a Gesù. Una scelta per r - facebook.com Vai su Facebook

Ai guardiani della tradizione andrebbe comunque ricordato che “Jingle Bells”, in origine, non era una canzone cristiana, e nemmeno natalizia. Non vogliono che il testo sia toccato, ma sono stati loro i primi a toccarlo. Vai su X

Jingle Bells canzone di Natale? Non esattamente. Il vero significato e la storia - Potrebbe essere traumatico, ma è proprio così: "Jingle Bells" non è mai nata con l'intenzione di diventare un canto natalizio. Lo riporta deejay.it