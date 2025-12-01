Jingle bells balla il cuor il nuovo brano di Miss Mamma Sorriso

Roma, 1 dic. (askanews) – Miss Mamma Sorriso, una delle mamme più amate e seguite d’Italia, pioniera su TikTok con oltre 4,5 milioni di followers complessivi sui vari canali social, torna in musica con un nuovo attesissimo brano, “Jingle bells balla il cuor” per scaldare l’atmosfera Natalizia insieme a tutti i suoi bambini e alle loro famiglie. Un’eccezionale cover dell’iconico brano di natale rivisitata in chiave dance baby che dal 6 Dicembre sarà disponibile su YouTube e su tutte le principali piattaforme digitali con l’intento di accendere lo spirito delle Feste. Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Miss Mamma Sorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social, diventando un vero e proprio punto di riferimento grazie alla spontaneità disarmante dei contenuti che nella quotidianità condivide con la sua enorme e fidelizzata community. 🔗 Leggi su Ildenaro.it