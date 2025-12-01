jesi vittoria di carattere contro recanati assenze e infortuni non fermano i biancorossi

82 RECANATI 74: Deri 11, Mancini 6, Giulietti, Ogiemwonyi 5, Castellino 25, Bagdonavicius 24, Rossini, Loccioni ne, Castillo ne, Mazzantini ne, Stazi 11. All. Domenico Sorgentone RECANATI: Buzzone 21, Macone ne, Gurini 3, Urbutis 17, Andreani 2, Semprini 8, Zomero 3, Sabbatini, Kossowski ne, Pozzetti 9, Ndizie ne, Magrini 11. All. Marco Schiavi Parziali: 24-26, 43-45, 64-58 Nella serata che doveva certificare il primato leopardiano Jesi gioca la partita perfetta restando attaccata all’avversario nel primo tempo e guidando, con autorità, la corsa per tutto il secondo. Successo ai limiti dell’impresa considerate l’assenza di Mazzantini e l’infortunio (distorsione al ginocchio) che dopo 15’ ha relegato Deri, in panchina fino al termine del match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

