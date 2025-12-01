Jesi l' umanità ha quattro zampe | la pet teraphy in Rianimazione all' Urbani

Jesi (Ancona) 1 dicembre 2025 – Nonostante l'immaginario comune di una Terapia Intensiva sia spesso associato a muri bianchi, apparecchiature e un senso di isolamento, l'Unità Operativa Complessa di Anestesia Terapia Intensiva Analgesia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi, diretta dal dottor Tonino Bernacconi, ha da tempo superato questo modello. Il reparto è un esempio di umanizzazione delle cure grazie alle sue pareti dipinte con colori e scene accoglienti e all'adozione del modello di Terapia intensiva aperta. Il dottor Bernacconi, pioniere in Italia, già da anni consente l'ingresso degli animali domestici in corsia (il primo caso nel 2017 con una paziente i cui parametri sono migliorati dopo l’ingresso dalla sua Kyra nella stanza di degeneza), un supporto emotivo vitale che aiuta i pazienti a superare le fasi più difficili della loro degenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

