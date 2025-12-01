Jenna Ortega nella sua goth girl era ma con un tocco Dolce & Gabbana

Il goth non lo togli da Jenna Ortega manco con un filtro Paris. Per un secondo, sul red carpet del Marrakech International Film Festival, sembrava essersi teletrasportata in un altro universo: quello delle dive in bianco serafico, satin fluidi e zero ombre scure. Poi guardi meglio e. eccolo lì. Un micro crocifisso dorato, minuscolo ma feroce quanto un eyeliner nero passato con troppo entusiasmo alle tre di notte. Il sottotesto è chiaro: non fatevi ingannare, la dark era non è finita. Jenna Ortega in bianco? Plot twist: è goth anche quando non vuole. Il custom Dolce & Gabbana scivolava su di lei come un glitch luminoso: asimmetrico, halter, con quella curva del tessuto che le avvolgeva il collo tipo serpente elegante e minimalista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jenna Ortega nella sua goth girl era, ma con un tocco Dolce & Gabbana

