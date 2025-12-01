Jenna Ortega contro l’IA | Hollywood sta aprendo un vaso di Pandora pericoloso

Roma, 1 novembre 2025 – Jenna Ortega non ha usato mezzi termini e si è schierata dalla nutrita parte degli attori che contestano l’uso dell’intelligenza artificiale sul set e non solo. Sul palco del Marrakech Film Festival, la star di ‘Mercoledì’ ha definito l’intelligenza artificiale “senza anima”, accusando l’industria di inseguire una scorciatoia creativa che rischia di svuotare il cinema della sua essenza. Ecco cosa ha detto. Ortega e i contenuti digitali: “come cibo spazzatura mentale”. “Ci sono errori belli e difficili che una macchina non può replicare”, ha detto l’attrice, aggiungendo che: “Un computer non ha un’anima, non possiamo identificarci con ciò che produce”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

