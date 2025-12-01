Jannik Sinner al GP di Abu Dhabi di F1? Prevista la sua presenza come nel 2024

Una replica di quanto è accaduto l’anno scorso? Probabilmente. Ci potrebbe essere un particolare crossover tra tennis e F1, in vista dell’ ultimo appuntamento del Mondiale 2025 della massima categoria dell’automobilismo ad Abu Dhabi. La nota partnership tra Jannik Sinner e il Circus, annunciata all’inizio del 2024, potrebbe avere una sua rappresentazione a Yas Marina, fine-settimana decisivo per l’assegnazione del titolo iridato. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, Jannik sarà presente nel paddock nell’ultimo appuntamento del campionato, per godersi da vicino quanto accadrà in pista. Da sempre grande appassionato di F1, Sinner ha espresso in una recente intervista quanto avrebbe desiderato essere un pilota e il suo essere tifoso della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

