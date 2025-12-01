James Cameron contro l' IA generativa per attori e attrici | Se li sostituisse sarebbe orrendo serve a risparmiare su altro

Intervistato durante CBS Sunday Morning per l'imminente Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron - sostenitore attivo dell'Intelligenza Artificiale per gli effetti visivi - ha posto un grosso paletto sul suo uso per sostituire quello che non ha bisogno di essere sostituito. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - James Cameron contro l'IA generativa per attori e attrici: "Se li sostituisse sarebbe orrendo, serve a risparmiare su altro"

