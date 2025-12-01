James Cameron avverte Hollywood | L’IA può creare un attore da zero È terrificante

Il regista e produttore di Titanic e Avatar ha criticato pesantemente l'uso indiscriminato dell'intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo. Difficilmente vedremo in futuro un attore generato con l'intelligenza artificiale in un film di James Cameron. Il regista ha rilasciato un'intervista a Sunday Morning sulla CBS e ha criticato l'IA. Cameron ha fatto riferimento in particolare alla possibilità di creare un interprete partendo soltanto da un prompt, mettendo in guardia Hollywood dall'utilizzo indiscriminato di questa tecnologia. James Cameron contro la creazione di attori con l'IA In passato, il regista sostiene che ci fosse qualcuno convinto che il lavoro in corso con Avatar era proprio quello di sostituire gli attori con delle creazioni digitali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

