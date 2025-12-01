Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere
Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. L'avvocato di Jafar Panahi ha svelato che il suo cliente è stato condannato a un anno di carcere e gli è stato vietato di viaggiare. Il regista, che non era presente in tribunale, ha già intenzione di presentare un appello tramite i suoi legali, come confermato all'agenzia AFP. L'aggiornamento condiviso dall'avvocato Mostafa Nili, avvocato del filmmaker, ha annunciato che Jafar Panahi, in base alla nuova sentenza, non dovrebbe uscire dai confini dell'Iran per due anni e gli è stato vietato di far parte di qualsiasi gruppo politico o sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ULTIMA PROIEZIONE! Questa sera alle ore 21 UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi, Palma d'oro al Festival di Cannes 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Un racconto potente, un continuo crescendo di tensione, un finale indimenticabile e la maestria inconfondibile di Jafar Panahi. #UnSempliceIncidente ha conquistato oltre 100mila spettatori, e ti aspetta in questi cinema: luckyred.it/unsempliceinci… Vai su X
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Segnala ilpost.it
Teheran: il regista Jafar Panah condannato al carcere per propaganda anti-Stato - Lo ha reso noto Mostafa Nili, l'avvocato del regista che quest'anno ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Da msn.com
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- Come scrive tg24.sky.it
Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, Palma d’oro a Cannes per “Un semplice incidente”, si trova fuori dal Paese. Lo riporta msn.com
Jafar Panahi è stato condannato in Iran a sei anni di carcere - Il regista Jafar Panahi, dopo essere stato arrestato durante una protesta, è stato condannato in Iran a sei anni di carcere. Lo riporta movieplayer.it
Jafar Panahi è stato scarcerato - A poche ore dalla lettera aperta che aveva inviato dalla prigione, nella quale annunciava uno sciopero della fame per protesta contro le ingiustizie che stava subendo dal regime di Teheran, il regista ... Segnala comingsoon.it