Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere

Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. L'avvocato di Jafar Panahi ha svelato che il suo cliente è stato condannato a un anno di carcere e gli è stato vietato di viaggiare. Il regista, che non era presente in tribunale, ha già intenzione di presentare un appello tramite i suoi legali, come confermato all'agenzia AFP. L'aggiornamento condiviso dall'avvocato Mostafa Nili, avvocato del filmmaker, ha annunciato che Jafar Panahi, in base alla nuova sentenza, non dovrebbe uscire dai confini dell'Iran per due anni e gli è stato vietato di far parte di qualsiasi gruppo politico o sociale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

