Jafar Panahi condannato a un anno di prigione in Iran
Il regista Jafar Panahi, vincitore dello scorso Festival di Cannes e da anni perseguitato dentro e fuori dal carcere dal regime iraniano, è stato condannato un'altra volta. Ecco cosa è successo e scopriamo se potrà continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Da ilpost.it
