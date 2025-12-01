Jafar Panahi condannato a un anno di prigione in Iran

Comingsoon.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Jafar Panahi, vincitore dello scorso Festival di Cannes e da anni perseguitato dentro e fuori dal carcere dal regime iraniano, è stato condannato un'altra volta. Ecco cosa è successo e scopriamo se potrà continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Jafar Panahi condannato a un anno di prigione in Iran

