Inizia il countdown: nel 2026 J-POP Manga festeggerà il suo 20° anniversario e, per celebrare al meglio questo traguardo, oggi ha dato il via a un’iniziativa speciale che renderà felici tutti gli appassionati. Da qui alla fine dell’anno, infatti, la casa editrice svelerà 20 annunci che accompagneranno la sua affiatata community negli ultimi mesi del 2025 e verso l’anno nuovo. Il conto alla rovescia si è aperto proprio oggi, durante la kermesse milanese Milan Games Week & Cartoomics 2025, dove, dal palco del Multiverse Stage, J-POP Manga ha presentato un primo pacchetto di 10 annunci, anticipando alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - J-POP Manga – Gli annunci a Milan Games Week & Cartoomics 2025