Italiani feriti Israele apre inchiesta

11.55 La polizia israeliana ha aperto un' indagine sull'aggressione di un gruppo coloni israeliani contro 4 attivisti in una casa presso Gerico, in Cisgiordania. Tre di loro sono italiani e sono feriti, in modo non grave. "Ci aspettiamo da Israele risposte più forti nei fatti" riguardo alle violenze in Cisgiordania, "inaccettabili gli attacchi contro gli attivisti italiani, c'è necessità di fermare le azioni violente dei coloni. Speriamo Israele incida in modo determinante", ribadisce il ministro degli Esteri Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

