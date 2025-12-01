Italia polemica a scuola sul canto di Natale | Hanno cancellato Gesù! È bufera

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre, come tante altre in questo periodo dell’anno, stava ascoltando con tenerezza il figlio, alunno di un istituto comprensivo, provare e riprovare la celebre melodia in vista della recita delle feste. Era la versione italiana di Jingle Bells, un classico intramontabile che evoca gioia e inverno. Tuttavia, mentre le parole fluivano, un dettaglio l’ha colpita come una nota stonata: nel testo che il bambino stava imparando, mancava un nome specifico, un riferimento cruciale che per tradizione aveva sempre legato la canzone al Natale cristiano. La parola Gesù era svanita. Dietro questa assenza inattesa, si celava una decisione ponderata e intenzionale della dirigente scolastica: rielaborare il testo del brano per eliminare ogni connotazione religiosa esplicita, trasformandolo in un canto di festa universale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia polemica a scuola sul canto di natale hanno cancellato ges249 200 bufera

© Thesocialpost.it - Italia, polemica a scuola sul canto di Natale: “Hanno cancellato Gesù!”. È bufera

News recenti che potrebbero piacerti

italia polemica scuola cantoLa scuola riscrive il canto per la recita di Natale e “cancella” Gesù da Jingle Bells: è polemica - Una scuola primaria a Magliano ha modificato il testo del canto per la recita di Natale eliminando il nome di Gesù "per garantire la laicità" ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Polemica Scuola Canto