Italia polemica a scuola sul canto di Natale | Hanno cancellato Gesù! È bufera

Una madre, come tante altre in questo periodo dell’anno, stava ascoltando con tenerezza il figlio, alunno di un istituto comprensivo, provare e riprovare la celebre melodia in vista della recita delle feste. Era la versione italiana di Jingle Bells, un classico intramontabile che evoca gioia e inverno. Tuttavia, mentre le parole fluivano, un dettaglio l’ha colpita come una nota stonata: nel testo che il bambino stava imparando, mancava un nome specifico, un riferimento cruciale che per tradizione aveva sempre legato la canzone al Natale cristiano. La parola Gesù era svanita. Dietro questa assenza inattesa, si celava una decisione ponderata e intenzionale della dirigente scolastica: rielaborare il testo del brano per eliminare ogni connotazione religiosa esplicita, trasformandolo in un canto di festa universale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

