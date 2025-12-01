Italia polemica a scuola sul canto di Natale | Hanno cancellato Gesù! È bufera
Una madre, come tante altre in questo periodo dell’anno, stava ascoltando con tenerezza il figlio, alunno di un istituto comprensivo, provare e riprovare la celebre melodia in vista della recita delle feste. Era la versione italiana di Jingle Bells, un classico intramontabile che evoca gioia e inverno. Tuttavia, mentre le parole fluivano, un dettaglio l’ha colpita come una nota stonata: nel testo che il bambino stava imparando, mancava un nome specifico, un riferimento cruciale che per tradizione aveva sempre legato la canzone al Natale cristiano. La parola Gesù era svanita. Dietro questa assenza inattesa, si celava una decisione ponderata e intenzionale della dirigente scolastica: rielaborare il testo del brano per eliminare ogni connotazione religiosa esplicita, trasformandolo in un canto di festa universale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
La polemica a distanza tra l'ex Miss Italia 1991 e la figlia del patron del concorso di bellezza - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo lancia Michelangelo Dome, la cupola aerea per l’Italia. Di @RuggieroMontene Vai su X
La scuola riscrive il canto per la recita di Natale e “cancella” Gesù da Jingle Bells: è polemica - Una scuola primaria a Magliano ha modificato il testo del canto per la recita di Natale eliminando il nome di Gesù "per garantire la laicità" ... Secondo fanpage.it