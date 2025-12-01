Italia nella mani di Procida ’Manuè’ guida la rimonta
lituania 81 italia 82 LITUANIA: Blazevic 14, Velicka 12, Radzevicius 12, Gudaitis 5, Beliauskas, Masiulis, Danusevicius ne, Zemaitis 8, Salgiunas 18, Rubstavicius 12, Paliukenas. All. Kurtinaitis ITALIA: Della Valle 1, Mannion 15, Tonut 16, Tessitori 9, Procida 24, Ferrari 2, Baldasso ne, Suigo 3, Casarin 3, Grant ne, Vincini, Petrucelli 9. All. Banchi Arbitri: Rosso, Jurcevic, Oliot Note. Parziali: 19-16; 39-34; 54-54. Tiri da due: Lituania 1635; 1729. Tiri da tre: 1330; 1127. Tiri liberi: 1013; 1516. Rimbalzi: 34; 28. Grazie a un Gabriele "Manuè" Procida in versione stratosferica, l’Italia torna a casa con una vittoria importante in questa prima fase delle qualificazioni per i campionati mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
