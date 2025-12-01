Italia-Mongolia | Mattarella riceve presidente Khurelsukh Ukhnaa ' sintonia su principi e valori'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa. "Noi abbiamo forti legami, siamo due Paesi di antiche civiltà -ha detto il presidente Mattarella- che curano molto la dimensione culturale. Abbiamo grandi patrimoni culturali e questo spiega perchè abbiamo tanta sintonia su principi e valori: pace, libertà, democrazia, la convivenza pacifica nel mondo". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Mongolia: Mattarella riceve presidente Khurelsukh Ukhnaa, 'sintonia su principi e valori'

