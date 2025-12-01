Italia l’innovazione cresce ma il Corporate Venture resta una nicchia
L’ultima edizione dell’Osservatorio dedicato a Open Innovation e Corporate Venture Capital restituisce una fotografia intensa dell’Italia che innova, tra risultati concreti e nodi irrisolti. Dai dati emergono imprese più consapevoli, investimenti che tornano a crescere e una relazione tra aziende mature e startup ancora lontana dal pieno potenziale. Un ecosistema innovativo che cambia volto Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
