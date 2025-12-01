In alcuni contesti domestici, soprattutto quando si cerca di creare un ambiente più confortevole durante la stagione fredda, può capitare che vengano adottate soluzioni improvvisate e potenzialmente rischiose. L’uso di bracieri o fonti di calore non adatte agli spazi chiusi, infatti, rappresenta una delle cause più frequenti di intossicazione da monossido di carbonio, un gas inodore e altamente pericoloso. Episodi simili mostrano quanto sia fondamentale conoscere i rischi legati alla combustione in ambienti privi di adeguato ricambio d’aria. Le conseguenze possono manifestarsi rapidamente: mal di testa, nausea, confusione fino alla perdita di coscienza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia, barbecue finisce in dramma: "Carbonella in casa, poi…". Tutti giovani