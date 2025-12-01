ITA Airways | Viaggiare in tutti i sensi nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino

ITA Airways rinnova la sua Hangar Lounge presso il Terminal 1 dell’area d’ imbarco A dell'Aeroporto di Roma Fiumicino. E lo fa con “Viaggiare in tutti i sensi”, un evento multisensoriale che coinvolge nella giornata di oggi gli ospiti della lounge. Un ambiente all’insegna dello stile dove ogni dettaglio fa la differenza: 135 mq in più, 65 nuove sedute, per un totale di 205 posti, un ingresso alla sala ampliato di 50 mq e un nuovo welcome desk, ora sulla sinistra rispetto alla porta d’ingresso, per offrire un’accoglienza ancora più funzionale e spaziosa. Un salto di qualità nell’esperienza dei passeggeri che consentirà di accogliere in maniera ancora più confortevole anche i clienti delle compagnie del Gruppo Lufthansa nell’ambito del processo di integrazione di ITA Airways nel gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ITA Airways: “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buongiorno. Qualcuno ha organizzato uno stepover a Doha con la Qatar airways? I voli con il transito di 17 ore costa 700 euro in meno per 4 persone. Considerando che abbiamo due bambini. Ne vale la pena? Grazie - facebook.com Vai su Facebook

ITA Airways: “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino - ITA Airways rinnova la sua Hangar Lounge presso il Terminal 1 dell’area d’ imbarco A dell'Aeroporto di Roma Fiumicino. Si legge su ilgiornale.it

Ita: tutti gli aerei della compagnia di bandiera italiana - Il 15 gennaio 2025 è stata completata la cessione del 41% delle quote di Ita a Lufthansa, con il dato ... Scrive gazzetta.it

Ita Airways, per lo sciopero di oggi cancellati 32 voli - "A seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale delle categorie pubbliche e private previsto per la giornata di venerdì 20 giugno" Ita "si è vista costretta a cancellare 34 voli tra ... Come scrive ansa.it

Ita: come sono fatti gli aerei della compagnia - Il 15 gennaio 2025 è stata completata la cessione del 41% delle quote di Ita a Lufthansa, con il dato ... gazzetta.it scrive

Cani di grossa taglia in aereo, ecco come portarli in cabina: regole, limiti e obblighi - L’iniziativa è stata resa possibile dalle nuove disposizioni dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), insieme alle associazioni di tutela degli animali La compagnia aerea Ita è la prima ad ... Si legge su milanofinanza.it

ITA Airways pubblica la Rendicontazione di Sostenibilità 2024 - La Rendicontazione di Sostenibilità rappresenta la divulgazione pubblica delle performance aziendali nelle aree ambientali, sociali e di governance ... Riporta msn.com