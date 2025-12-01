Israele Trump sente Netanyahu | Resta l’impegno ad eliminare Hamas e smilitarizzare Gaza

Alla situazione di costante pericolo presente a gaza, si aggiunge una questione tutta interna ad Israele. Benjamin Netanyahu ha chiesto ufficialmente la grazia al presidente israeliano, Isaac Herzog, per i capi di imputazione per cui è a processo. Una richiesta rinforzata anche dal presidente americano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Trump sente Netanyahu: “Resta l’impegno ad eliminare Hamas e smilitarizzare Gaza”

