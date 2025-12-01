Israele tenta l' affondo su Hezbollah dalla Siria L' epicentro delle operazioni è una località a sud di Damasco

Israele intensifica la pressione sugli Hezbollah libanesi dal versante siriano, cercando di costruire un fronte unico che colleghi il sud della Siria al Libano meridionale. È quanto emerge dalle manovre militari israeliane sui due teatri, siriano e libanese, sempre più collegati in un unico arco offensivo che dalla costa mediterranea corre verso la Bekaa, passando per il Golan e l'Antilibano. L’epicentro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Israele tenta l'affondo su Hezbollah dalla Siria. L'epicentro delle operazioni è una località a sud di Damasco

