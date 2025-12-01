Israele Smotrich visita scuola e viene accolto come vip da bambini che urlano e si commuovono opposizione | Educati al sionismo - VIDEO

Video di studenti che applaudono Smotrich in una scuola israeliana riaccende il dibattito: tra accuse di propaganda e difese istituzionali, il tema divide il Paese Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha visitato una scuola ebraica ed ha avuto una calorosa accoglienza da pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Smotrich visita scuola e viene accolto come vip da bambini che urlano e si commuovono, opposizione: "Educati al sionismo" - VIDEO

