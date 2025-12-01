Israele scrittrice Tamar Raphael minacciata di morte e stupro online per aver utilizzato espressione genocidio a Gaza
Minacce di morte e odio online contro la scrittrice israeliana Tamar Raphael dopo le critiche a Israele alla Fiera di Francoforte. Solidarietà da parte di politici e colleghi La scrittrice israeliana Tamar Raphael è stata minacciata di morte e di stupro online per aver utilizzato pubblicament.
