Israele scrittrice Tamar Raphael minacciata di morte e stupro online per aver utilizzato espressione genocidio a Gaza

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce di morte e odio online contro la scrittrice israeliana Tamar Raphael dopo le critiche a Israele alla Fiera di Francoforte. Solidarietà da parte di politici e colleghi La scrittrice israeliana Tamar Raphael è stata minacciata di morte e di stupro online per aver utilizzato pubblicament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele scrittrice tamar raphael minacciata di morte e stupro online per aver utilizzato espressione genocidio a gaza

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, scrittrice Tamar Raphael minacciata di morte e stupro online per aver utilizzato espressione "genocidio a Gaza"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Israele Scrittrice Tamar Raphael