Israele Non date grazia a Netanyahu

15.00 Proteste sotto casa del presidente israeliano, per chiedere a Herzog che non conceda a Netanyahu la grazia chiesta ieri dal premier. "Presidente, deve proteggere il popolo, non il premier". Netanyahu ha chiesto la grazia "per il bene di Israele" mentre è in corso un processo per corruzione che, dice lui, "allarga le fratture nel Paese". Herzog ha assicurato "sincerità e responsabilità" nell'iter. Secondo media potrebbe chiedere a Netanyahu un 'pacchetto' impegni in cambio della grazia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

SAVE THE DATE. GIOVEDÌ 27 novembre per partecipare scrivere a [email protected] #unioneassociazioniitaliaisraele - facebook.com Vai su Facebook

Israele in Italia ? (@IsraelinItaly) / Posts / X Vai su X

Israele, Netanyahu chiede la grazia presidenziale nel suo processo per corruzione - Il 30 novembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, forte del sostegno del presidente statunitense Donald Trump, ha ufficialmente chiesto la grazia presidenziale nel suo processo per corru ... Da internazionale.it

Israele, Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog. È sotto processo per corruzione, frode e abuso - Che in un primo momento aveva negato di voler chiedere il perdono presidenziale ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Di cosa è accusato Netanyahu? E quali sono le norme sulla grazia, in Israele? - Netanyahu è il primo capo di governo sotto processo mentre si trova in carica nella storia di Israele: è stato incriminato per corruzione, frode, abuso di potere. Segnala corriere.it

Netanyahu chiede la grazia e altre notizie interessanti - Il primo ministro israeliano Binyamin Netanyahu ha presentato al presidente Isaac Herzog una richiesta formale di grazia per porre fine ai tre procedimenti giudiziari che lo coinvolgono. Da limesonline.com

Netanyahu chiede la grazia: "Devo servire Israele". Herzog pronto a valutare - Il premier è sotto processo per corruzione: "Il nostro Paese è troppo diviso". Scrive msn.com

ISRAELE: NETANYAHU - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato la domanda di grazia al capo dello Stato Isaac Herzog. Da 9colonne.it