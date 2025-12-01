Israele Netanyahu chiede la grazia presidenziale nel suo processo per corruzione

Il 30 novembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, forte del sostegno del presidente statunitense Donald Trump, ha ufficialmente chiesto la grazia presidenziale nel suo processo per corruzione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Israele, Netanyahu chiede la grazia presidenziale nel suo processo per corruzione

