Israele manifestazione davanti a casa di Herzog per protestare contro richiesta di grazia di Netanyahu presenti esponenti opposizione - VIDEO
Proteste a Tel Aviv contro la richiesta di grazia di Netanyahu: opposizione e attivisti accusano il premier di voler evitare il processo e chiedono a Herzog di respingere l’istanza Nella notte tra domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre si è tenuta una grande protesta a Tel Aviv, sotto la re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il 28 novembre incrociamo le braccia e fermiamo tutto con lo sciopero generale Il 29 novembre manifestazione nazionale a Roma. comunicato nazionale https://poterealpopolo.org/contro-finanziaria-guerra-governo-meloni-israele-palestina-sciopero-manif - facebook.com Vai su Facebook
Israele, proteste sotto casa di Herzog: «No alla grazia a Netanyahu» - A Tel Aviv, decine di manifestanti davanti all'abitazione del presidente israeliano Isaac Herzog, per invitarlo a negare la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, che l'ha ... Come scrive msn.com
Il Papa: "Unica soluzione i due Stati". Manifestanti a Tel Aviv contro la grazia a Netanyahu - Secondo autorità di Gaza 356 vittime da entrata in vigore tregua. Riporta msn.com
Manifestazione proPal davanti al Consiglio regionale del Fvg: «Stop ai rapporti con Israele, chi voterà contro la mozione ne renderà conto dinnanzi alla storia» - «Chi non voterà a favore della mozione per sospendere i rapporti istituzionali e di cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Israele ne renderà conto dinanzi alla storia». Da ilgazzettino.it