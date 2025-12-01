Israele Bibi chiede la grazia Pressing del Papa per i due Stati
Il processo per corruzione a Benjamin Netanyahu ha diviso Israele per anni. Ora il primo ministro ha presentato una richiesta formale di grazia al presidente del Paese Isaac Herzog. L'appello di Netanyahu è arrivato circa due settimane dopo che Donald Trump ha inviato una lettera a Herzog esortandolo a concedere il perdono a Bibi. «Chiedo la grazia per il bene dello Stato di Israele», scrive il premier. «Dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti, il presidente considererà la richiesta in modo responsabile e serio», si legge nella risposta. Intanto ieri i manifestanti a Tel Aviv davanti alla casa di Herzog urlavano: «Neghi la grazia a Netanyahu». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
