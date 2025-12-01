Israele Ben-Gvir promuove capo Idf che ha ucciso 2 palestinesi disarmati e in ginocchio a Jenin opposizioni | Vergogna è stata esecuzione

La promozione del comandante dell’unità coinvolta nell’uccisione di due palestinesi a Jenin riaccende il dibattito su responsabilità, indagini e sostegno politico alle forze speciali Il ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha annunciato di aver promosso il comandan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Ben-Gvir promuove capo Idf che ha ucciso 2 palestinesi disarmati e in ginocchio a Jenin, opposizioni: "Vergogna, è stata esecuzione"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il genocidio è ancora in corso. E il macellaio Ben Gvir difende i soldati d'Israele. https://fanpa.ge/30xq9 . - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, il superfalco Ben Gvir insulta di persona gli attivisti. “Che restino in carcere per mesi” - Già, come ha riferito Angelo Bonelli di Avs, il superfalco della destra di governo in Israele Ben Gvir aveva qualificato gli attivisti della Flotilla come “terroristi”, producendosi in uno show ... Si legge su blitzquotidiano.it

Israele: ministro Ben Gvir, concedere grazia a Netanyahu è “giusto e urgente” - Concedere la grazia al primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu è "la cosa giusta e urgente da fare". Lo riporta agenzianova.com

Ben Gvir si infuria con Netanyahu (e non è la prima volta): così il raid sul Qatar diventa un caso politico - La recente crisi nel governo israeliano si è intensificata dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto scusa ufficialmente al Qatar per un raid condotto da Israele a Doha il 9 settembre, ... Segnala ilmessaggero.it

Ben Gvir: se Onu approvasse Stato Palestina uccidere dirigenti Anp - Il presidente dell'Anp Abu Mazen dovrebbe essere arrestato e posto in isolamento e i leader dell'Autorità assassinati se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione ... Lo riporta libero.it

Israele, approvata la pena morte “obbligatoria” per i terroristi. Ben-Gvir esulta offrendo dolci: il video diventato virale - Roma, 11 novembre – La Knesset approva la pena di morte per i terroristi che uccidono israeliani, Ben- Come scrive quotidiano.net

Flotilla, gli attivisti maltrattati. Ben Gvir: "Seguite le disposizioni" - I primi 26 italiani della Global Sumud Flotilla sono stati rimpatriati. Lo riporta huffingtonpost.it