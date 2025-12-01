Islanda Giappone e Thailandia | le mete preferite dai gruppi di under 35
UN VIAGGIO che fa scoprire mete desiderate ma che aiuta anche la socializzazione. I viaggi di gruppo non sono solo file di persone che seguono una bandierina o un ombrello ma possono anche consentire un nuovo approccio alla socializzazione. Il tutto pensato per giovani compresi tra i 25 e i 35 anni con una logica ben precisa: guardare esattamente alle loro esigenze e al tipo di viaggio che hanno in mente. E poi se per caso si trova anche l’anima gemella, meglio. Continua il percorso di crescita di SiVola, travel tech company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, che solo nel 2024 ha registrato un totale di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scoprire il Mondo. . Attraversare i "Torii" in Giappone. Vedere i cavalli selvaggi in Islanda. Bere il tè in Cornovaglia. Quali sogni hai ancora nella tua lista dei desideri? Non rimandarli più. Noi di Scoprire il Mondo siamo qui per aiutarti a realizzarli nel modo migl - facebook.com Vai su Facebook
VNL: sesto successo per le azzurre contro la Thailandia - Dopo il successo con la Bulgaria all’esordio nella seconda week di VNL in Cina, le azzurre hanno battuto anche la Thailandia 3- Riporta tuttosport.com