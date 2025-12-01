Islamici sequestrano e terrorizzano l’inviata di Fuori dal Coro | le urla disperate video

Immagini di paura. Giorni fa aveva denunciato il suo “sequestro” Costanza Tosi, cronista inviata di “Fuori dal Coro”: sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un’inchiesta sull’Islam. A dare notizia del caso era stato Le Figaro, riferendo anche della denuncia sporta dalla giornalista di Rete 4. «Mi hanno tenuta prigioniera», ha raccontato Tosi, riferendo inoltre di essere stata costretta a consegnare il cellulare. Domenica 30 novembre il video inquietante della disavventura della giornalista è stato trasmesso dal conduttore Mario Giordano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

