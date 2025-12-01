Islamici sequestrano e terrorizzano l’inviata di Fuori dal Coro | le urla disperate video

Secoloditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immagini di paura. Giorni fa aveva denunciato il suo “sequestro” Costanza Tosi, cronista inviata di “Fuori dal Coro”: sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un’inchiesta sull’Islam. A dare notizia del caso era stato  Le Figaro, riferendo anche della denuncia sporta dalla giornalista di Rete 4. «Mi hanno tenuta prigioniera», ha raccontato Tosi, riferendo inoltre di essere stata costretta a consegnare il cellulare. Domenica 30 novembre il video inquietante della disavventura della giornalista è stato trasmesso dal conduttore Mario Giordano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

islamici sequestrano e terrorizzano l8217inviata di fuori dal coro le urla disperate video

© Secoloditalia.it - Islamici sequestrano e terrorizzano l’inviata di “Fuori dal Coro”: le urla disperate (video)

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Islamici Sequestrano Terrorizzano L8217inviata