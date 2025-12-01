Islamiche sequestrano la cronista di Giordano | deliro in macelleria

Spiacevole disavventura per Costanza Tosi, la giornalista di “ Fuori dal Coro ”, disperata e impaurita durante un sequestro di persona ai suoi danni in Francia. Nel video, mostrato su Rete4, si sentono le urla di disperazione dell’inviata, sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un'inchiesta sulla forte presenza islamica in città. La giornalista era lì per conto di “Fuori dal Coro”, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di Rete4, condotto da Mario Giordano. La disavventura ha voluto che la Tosi sia stata trattenuta per circa un’ora in questa macelleria halal della cittadina francese, nota ai più per essere la destinazione della corsa ciclistica “Parigi-Roubaix”, una delle grandi classiche del Nord. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

