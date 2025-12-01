Irene Cioni mamma per la seconda volta le prime tenere foto assieme a Gloria

La felicità raddoppia a casa di Irene Cioni. L’ex velina 32enne è diventata mamma per la seconda volta. Una seconda femminuccia per lei e il marito Giacomo, già genitori di una bellissima bambina. Irene ha condiviso sui social le prime tenerissime foto da neomamma bis, ricevendo grande affetto da parte dei fan. Irene Cioni mamma bis: è nata Gloria. Il 28 novembre 2025 Irene Cioni è diventata mamma per la seconda volta. La 32enne nota come ex velina di Striscia la notizia, ha dato il benvenuto alla piccola Gloria. “Il nostro amore raddoppia” ha scritto su Instagram mostrando per la prima volta la piccola, assieme alla mamma e alla sorellina Vittoria, con un bel fiocco rosa alla porta per dare il lieto annuncio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Irene Cioni mamma per la seconda volta, le prime tenere foto assieme a Gloria

