Tempo di lettura: 2 minuti La direzione strategica dell’ Asl di Avellino ha nominato il nuovo Direttore dell’Unità Operativa complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Criscuoli- Frieri”. Si tratta del dott. Lorenzo Iovine, chirurgo di chiara fama con un lungo passato da responsabile della Chirurgia d’urgenza dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino e successivamente direttore della Chirurgia generale e oncologica del Research Hospital di Campobasso. Con la sua nomina, la direzione generale dell’Asl di Avellino intende riportare ai massimi livelli prestazionali la struttura di Sant’Angelo dei Lombardi e permettere all’ospedale altirpino di interfacciarsi ed interagire con il presidio “Frangipane – Bellizzi” di Ariano Irpino in un’ottica di rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Iovine è il nuovo Direttore della Chirurgia del "Criscuoli-Frieri"