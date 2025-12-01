Io e Pasquale La Rocca? Barbara D’Urso l’annuncio sul ballerino di Ballando | Cosa c’è tra noi

L’appuntamento di ieri pomeriggio a Domenica In ha riportato Barbara D’Urso al centro della scena, non tanto per una singola rivelazione, quanto per un racconto ampio che ha attraversato decenni di carriera. L’attrice e conduttrice ha ripercorso i suoi esordi, i momenti di crescita e soprattutto il brusco stop del 2023, quando i suoi programmi furono improvvisamente affidati a una conduzione diversa. Una parentesi che lei stessa ha definito complessa, ma che oggi vede da una prospettiva nuova, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2025. Durante l’intervista, non sono mancati i momenti leggeri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

