Inverno senza rincari per le bollette prezzi del gas in calo Da lunedì riscaldamenti accesi in Calabria e Sicilia
Un inverno meno 'bollente' sul fronte delle bollette del gas, grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero dell'energia. Lo spiega Assium, l'associazione italiana degli Utility Manager, che ricorda inoltre come dal 1° dicembre si completi il calendario di accensione dei riscaldamenti in Italia, con i comuni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
