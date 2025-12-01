Intossicazione da monossido cinque giovani trasferiti a Fidenza
Una notte di emergenza ha coinvolto anche il Parmense, dove cinque giovani sono stati trasferiti all’ospedale di Fidenza per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica dopo una sospetta intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nel Reggiano. L’episodio è accaduto dopo la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
