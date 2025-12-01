Intesa Sanpaolo Carlo Messina | Serve un gioco di squadra per la crescita del Paese
“Occorre accendere i motori dello sviluppo del Paese, di cui Intesa Sanpaolo si ritiene un pilastro, un’ancora imprescindibile” ha affermato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, in un’intervista a Il Sole 24 Ore. Nell’intervista Messina ha affrontato i principali temi economici e finanziari del Paese, dal rapporto con il Governo al ruolo sociale delle banche, sottolineando la necessità di un “gioco di squadra” con le Istituzioni, a beneficio dei conti pubblici, per la cui tenuta “banche e assicurazioni hanno avuto, hanno e avranno un ruolo fondamentale”. Messina ha inoltre ricordato come l’uscita dell’Italia dalla proceduta d’infrazione europea rappresenti “una priorità strategica per il Paese”, perché “consentirà al Governo di avere disponibilità adeguate per incidere sull’eccesso di diseguaglianze esistente oggi in Italia”. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buona serata, Torino, dal grattacielo Intesa Sanpaolo. - facebook.com Vai su Facebook
? #RassegnaStampa Osservatorio Family Business Innovation di @LuissBusiness e Intesa Sanpaolo: le nuove generazioni guidano l’adozione di strumenti digitali avanzati come l’AI nelle imprese familiari #digitaltransformation #intelligenzaartificiale fina Vai su X
Intesa Sanpaolo, Carlo Messina: “Serve un gioco di squadra per la crescita del Paese” - “Occorre accendere i motori dello sviluppo del Paese, di cui Intesa Sanpaolo si ritiene un pilastro, un’ancora imprescindibile” ha affermato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, in un’intervista a ... Scrive tpi.it
Le banche al contrattacco. Messina (Intesa Sanpaolo): "Non siamo condizionabili, il governo ci rispetti" - In una lunga intervista al Sole 24 Ore, il consigliere delegato e ceo di Intesa ha ricordato all'esecutivo il ruolo cruciale svolto dagli istituti di credito sul debito pubblico italiano: "Siamo un pi ... Come scrive ilfoglio.it
Messina (Intesa Sanpaolo): “Le banche sono l’asse portante della crescita in Italia” - Il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ribadito con nettezza la priorità assoluta: "Il nostro Paese deve crescere di più". fortuneita.com scrive