Interviste | mister Consonni Dobbiamo crescere dal profilo mentale La salvezza? Ci proverò con tutte le forze

"Ci proverò con tutte le forze, con la passione e la voglia". Parola di Luigi Consonni. Il cambio sulla panchina non offre benefici immediati al Poggibonsi. Ma il tecnico fresco di investitura lancia messaggi chiari anche in ottica mercato e in previsione di una eventuale nuova configurazione della rosa: "Sono arrivato da qualche giorno - spiega Consonni - e sto proseguendo nelle valutazioni dei giocatori. A tale proposito, chi non se la sente di rimanere in gruppo in questo delicato scenario, alzi pure la mano e chieda di andare via". Una rimonta sempre più complicata."A livello di classifica, guardando agli esiti, cambia poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

