Intervista a Massimo Di Gennaro | Gestiamo bene le urgenze ma mancano molti medici

Ilmattino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Di Gennaro, direttore Innovazione, Logistica integrata e Sanità digitale della Soresa Spa, Società di supporto tecnico alla direzione Salute di Palazzo Santa Lucia: sul. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

intervista a massimo di gennaro gestiamo bene le urgenze ma mancano molti medici

© Ilmattino.it - Intervista a Massimo Di Gennaro: «Gestiamo bene le urgenze, ma mancano molti medici»

News recenti che potrebbero piacerti

intervista massimo gennaro gestiamoIntervista a Massimo Di Gennaro: «Gestiamo bene le urgenze, ma mancano molti medici» - Massimo Di Gennaro, direttore Innovazione, Logistica integrata e Sanità digitale della Soresa Spa, Società di supporto tecnico alla direzione Salute di Palazzo Santa Lucia: ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Intervista Massimo Gennaro Gestiamo