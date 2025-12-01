Interventi di potatura al Rione Ferrovia il chiarimento di Rosa | La programmazione non si improvvisa a ritmo dei social

Tempo di lettura: 2 minuti In merito alle segnalazioni pervenute dai cittadini e ai recenti interventi apparsi anche a mezzo stampa e sui social, si ritiene utile fornire alcune precisazioni riguardo agli interventi di potatura delle essenze arboree presenti sul territorio comunale. – così Alessandro Rosa, assessore all’ambiente del Comune di Benevento La programmazione dei lavori è stata definita da tempo e prevede la suddivisione della città in tre macro-aree: Rione Ferrovia; Rione Libertà con il Centro Storico; la zona alta, con interventi specifici nei rioni Capodimonte e Pace Vecchia, oltre alle operazioni negli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

interventi di potatura al rione ferrovia il chiarimento di rosa la programmazione non si improvvisa a ritmo dei social

