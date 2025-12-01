Interrogazione di Carolina Morace al Parlamento Europeo | Nba Europe mina il nostro modello sportivo?

Il progetto sbarca nei palazzi delle istituzioni europee, l'ex calciatrice: "A rischio l'estrazione di valore fiscale ed economico al di fuori dell'UE, indebolita la governance delle federazioni europee a favore di una multinazionale straniera, minacciando la sostenibilità dello sport di base e marginalizzando quello femminile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Interrogazione di Carolina Morace al Parlamento Europeo: "Nba Europe mina il nostro modello sportivo?"

Argomenti simili trattati di recente

Ad Ancona si sono distinte Carolina Alvisi nei 60m, Zoe Fiorentini sui 60m e 200m e Sofia Tarozzi nei 60hs - facebook.com Vai su Facebook

Interrogazione di Carolina Morace al Parlamento Europeo: "Nba Europe mina il nostro modello sportivo?" - Il progetto sbarca nei palazzi delle istituzioni europee, l'ex calciatrice: "A rischio l'estrazione di valore fiscale ed economico al di fuori dell'UE, indebolita la governance delle federazioni europ ... Segnala msn.com

NBA Europe arriva nel Parlamento Europeo: presentata un'interrogazione - L'iniziativa "NBA Europe", promossa dalla National Basketball Association (NBA) statunitense in collaborazione con la FIBA per istituire un campionato nel continente, si trova ora ... Secondo pianetabasket.com

L’ex calciatrice Carolina Morace: «L’Europa vieti le scommesse sullo sport: è una questione di civiltà» - Dopo l’inchiesta di Investigate Europe di cui abbiamo parlato qui sulla mancanza di una legislazione univoca e vincolante a livello comunitario che disciplini il gioco d’azzardo online, ... Scrive vita.it

Morace (M5s),Pe omaggia Alfonsina Strada, prima ciclista al giro - "Portiamo oggi al Parlamento europeo la storia di una donna straordinaria, Alfonsina Strada, che nel 1924 è stata la prima donna ad aver partecipato al Giro d'Italia. Scrive ansa.it

Morace (M5s), 'bene voto del Pe, vietare i baby influencer' - "Il Parlamento europeo ha approvato un ambizioso testo che tutela i minori da manipolazione, sfruttamento e rischi nell'uso di social network e smartphone. Da ansa.it