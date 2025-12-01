International Bike Economy Forum | guarda l' evento in DIRETTA
Dalla Sala Petrassi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma l’International Bike Economy Forum, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Un confronto sul Made in Italy protagonista della bike industry mondiale e l’occasione per commentare i risultati di nuovi studi dedicati all’impatto sociale e al contributo della Corsa Rosa alla promozione internazionale del nostro Paese, insieme a ospiti e voci internazionali di rilievo. Segui la diretta dell'evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
