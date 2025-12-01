Inter vs Venezia ottavi di finale di Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I nerazzurri, al debutto in questa competizione, ospitano i lagunari con l’obiettivo di proseguire quanto più a lungo il loro cammino. Inter vs Venezia si giocherà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono reduci dalla vittoria esterna di Pisa nell’ultimo turno di campionato che li ha rilanciati al secondo posto in classifica, nonostante abbiano perso tutti gli scontri diretti. In Champions League, invece, la squadra di Chivu ha ottenuto 4 vittorie 1 una sconfitta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Inter vs Venezia, ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

